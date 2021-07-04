Отдел международной информации и политики 18:18

Невероятная история, в которую трудно поверить, началась аж в 1988 году, когда в Международном аэропорту Париж — Шарль-де-Голль застрял мужчина по имени Мехран Карими Нассири. У него не было документов, он не говорил по-французски, и ни одно государство не могло его принять к себе. Он 18 лет жил в терминале, ожидая решения своего вопроса и легализации пребывания в Европе...

Мехрана Карими Нассири часто видели спящим на красном диване в зоне перехода в терминале номер 1. Рядом стояли чемоданы, одежда, несколько недоеденных бутербродов. На полу близ изголовья стояла кружка с зубной пастой и щеткой. Там же - ночной фонарик, кроссворды, газеты, полкружки кофе. Иногда он просыпался и смотрел на спешащих на рейс пассажиров…. Историю эту поведала BBC. Иранец по происхождению, он в 1973 году выехал из своей страны в Англию, где начал учебу в Университете Брэдфорда. В те времена в его стране происходили столкновения. После того как правительство шаха Ирана арестовало оппозиционного духовного лидера аятоллу Рухоллу Хомейни, начались беспорядки. Нассири бежал из страны и по политическим причинам. В Брэдфорде он принимал участие в демонстрациях против шахского режима. Информация о том, что он присоединился к оппозиции против иранских властей, дошла до Тегерана. Нассири спустя пять лет учебы хотел вернуться домой. Он прилетел в Тегеран, однако его не впустили в страну из-за его политических действий в Англии. Тогда мужчина стал искать политическое убежище в Европе. Именно на Британские острова он надеялся, так как учился там. В 1988 году он полетел туда из Франции.

В какой-то момент на него напали, ограбили и лишили всех документов. И Англия не смогла его принять, потому Нассири вернулся в Париж. И вот тут-то появились новые проблемы. Из-за отсутствия документов службы аэропорта не имели права выпустить его наружу. Так Нассири застрял в транзитной зоне парижского аэропорта. Попав в патовую ситуацию, иранец вынужден был остаться в терминале номер 1. Эта зона называется «международным пространством», которое не относится ни к одному государству. Нассири стал лицом без гражданства и вынужден был жить в аэропорту. Несчастный иранец занял диванчик, где сделал себе место для ночлега. Пользовался общественным туалетом, питался в аэропортовских барах. Чтобы заработать на еду, помогал убирать и отвозить багажные тележки пассажиров. Со стороны работников аэропорта он тоже нашел заботу. Уборщицы приносили ему остатки от обедов. Путешествующие задерживались около него на минуту, разговаривали, оставляли мелкие деньги или книжки, чтобы Нассири не скучал. Последние документы ему могло выдать правительство Бельгии. Но чтобы их получить, мужчина должен был лично отправиться за получением в соответствующие органы. Но и это было невозможным — ведь без документов он не мог покинуть территорию аэропорта. Его делом пробовал заняться французский адвокат, специалист по правам человека Кристиан Бурже. В течение более десяти лет он пытался помочь Нассири. Одновременно бельгийское правительство настаивало на том, что не может переслать соответствующие документы, а конверты с ними адресовать на аэропорт. В конце концов, брюссельские чиновники согласились. Оформили документы и уже хотели их передать, чтобы освободить «заложника» аэропорта. Однако так не случилось. Люди, которые знали Нассири много лет, сообщили, что он имеет серьезные проблемы с психикой, которые усугубились в течение долгого пребывания взаперти. Нассири сам отказался принимать документы, утверждая, что они... фальшивые. Его злоключения закончились только в 2006 году. Он серьезно заболел и был силой госпитализирован. Это был первый раз за 18 лет, когда он покинул летную гавань. Только после госпитализации Нассири согласился урегулировать свое дело в соответствии с законом.