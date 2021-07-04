Израильский премьер поговорил с Путиным по телефону

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным с момента вступления в должность главы израильского правительства. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно сообщению, в ходе разговора Беннет и Путин обсудили ряд дипломатических вопросов, которые связывают оба государства, в частности поиск тел израильских военнослужащих на территории Сирии и их доставку в Израиль.

Кроме того, премьер-министр Израиля и президент РФ договорились о встрече. Стороны также обсудили иммиграцию евреев из России в Израиль и выразили готовность и дальше содействовать этому процессу.