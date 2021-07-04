Путин пообещал помощь Таджикистану

Президенты РФ и Таджикистана - Владимир Путин и Эмомали Рахмон - провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого российский лидер выразил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку на фоне непростой ситуации на таджикско-афганской границе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне. Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку – как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности", - цитирует Интерфакс сообщение.

Ранее в понедельник пресс-центр пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил, что в ночь с 4 на 5 июля под натиском боевиков движения "Талибан" на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. В ночь на понедельник талибы также взяли под полный контроль несколько уездов афганской провинции Бадахшан, имеющих общую границу с Таджикистаном.