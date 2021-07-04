В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 33 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день погибших от коронавируса не зарегистрировано.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 336 479 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 330 466 человек благополучно прошли лечение, 4 978 пациентов клиник скончались.

Лечение 1 035 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 793 040 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5 951 - за минувшие сутки.