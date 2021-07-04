Фуад Шарифзаде, отдел информации 18:44

На страницах крупнейшей венгерской газеты «Magyar Nemzet» вышел в свет репортаж известного венгерского журналиста Ласло Давида о начавшемся в Карабахе процессе разминирования освобожденных территорий. Журналист запечатлел сложнейшую работу азербайджанских саперов, начавших разминирование. «Военная победа - это только первый шаг, который надо было сделать Азербайджану в Нагорном Карабахе, – пишет журналист - армяне покинули территории после длившегося всего 44 дня военного противостояния осенью прошлого года, но азербайджанские беженцы из этих мест ещё не могут вернуться туда. И не смогут до тех пор, пока в земле кроется смертельная опасность - тысячи мин и взрывных устройств. В процессе разминирования оказывает посильную помощь и Венгрия, а возможно, сможет участвовать также и в восстановлении территории».

Как сообщает венгерское издание со ссылкой на сотрудников Государственного агентства Азербайджана по разминированию, армянские войска оставили после себя противопехотные, противотанковые и оскольчатые мины-«лягушки». Даже по самым скромным подсчётам в земле Нагорного Карабаха их несколько сот тысяч. Вдобавок есть ещё и другие военные «сувениры»: невзорвавшиеся ракеты, бомбы и снаряды. – Всё происходит не так, как показывают в кино! Нет тихого щелчка, от которого перепуганный до смерти солдат столбенеет. Когда вокруг свистят пули, надо бежать вперёд, невозможно замереть и размышлять, что делать дальше, – развевают в прах голливудские иллюзии венгерского журналиста азербайджанские военные минёры. Самая каверзная мина – это прыгающая «лягушка», её укладывают под листву, близко к поверхности земли, при активации она подпрыгивает вертикально вверх, чтобы поразить осколками как можно большую территорию вокруг. Журналист особо подчеркивает, что во время наступления азербайджанской армии именно всюду расставленные мины стали наибольшей проблемой: «Некоторые из них остались ещё со времён первой войны 1988-1994 гг., десятки тысяч новых были установлены за последние десятилетия. После мирного соглашения в ноябре прошлого года орудия в основном молчат, однако взрывные устройства представляют собой постоянную смертельную угрозу». Л.Давиду представилась возможность лично прочувствовать «голос» оружия. Военные одновременно уничтожили тридцать собранных вместе мин: взрыв был коротким и оглушительным, в воздух взметнулся столб пламени с дымом высотой в 8-10 м – свидетельство устрашающей мощи. Но не все мины можно взорвать сразу. – Воткнутая в землю красная палка означает конец безопасной зоны. Жёлтая - указывает место нахождения мины. Синяя – позицию, где начал работать минёр, чёрная – где должна сидеть собака. А белая – безопасную территорию, – объясняет венгру руководитель группы сапёров. Вокруг узенькой тропинки повсюду видны красные палки, поодаль из густой травы поднимается пара жёлтых, а выше, на придорожном поле, как строй солдат - ряд выкопанных мин. Туда лучше не заходить. «Надо смотреть под ноги на минном поле!» – старались предостеречь саперы. Есть и таблички, наглядно показывающие, что конкретно происходит с человеком после взрыва.

Прежде всего от мин очищают самыe важные участки инфраструктуры, дороги и их обочины, поселения. Применяются все существующие способы: специально обученные собаки, металлические детекторы, британский бронированный миноискатель Aardvark (что означает «земляная свинья»), который впереди себя цепями колотит землю. Продвигаются медленно, много сложностей, но даже малейшая оплошность может стоить человеческих жизней. Когда они смогут закончить? Никто не знает. Без карты минных полей очистка территории в несколько тысяч квадратных километров может затянуться на долгие годы. А до тех пор будут стоять воткнутые в землю предупредительные таблички с адамовой головой – черепом и перекрещенными костями. По всему Карабаху расставлены таблички, свидетельствующие о минах. Как сообщает «Magyar Nemzet», в целях оказания помощи в ликвидации последствий военного конфликта в Нагорном Карабахе и проведении работ по восстановлению региона правительство Венгрии направило Азербайджану для очистки территории от мин 25 тысяч евро (примерно 9 миллионов форинтов), которые безотлагательно были перечислены через пару дней после оглашения. Деньги поступили на счёт указанной азербайджанской стороной организации National Agency for Mine Action (ANAMA), отвечающей за выполнение этой задачи. Таким образом венгерское правительство оказало содействие делу стабилизации в регионе, что совпадает с внешнеполитическим курсом и экономическими интересами Венгрии, сообщили изданию в Министерстве иностранных дел и внешней торговли. Стало известно также, что 10 марта 2021 г. во время делового визита в Баку министра иностранных дел и внешнеэкономических связей состоялась встреча деловых людей Венгрии и Азербайджана, на повестке дня которой было участие венгерских предприятий в восстановительных работах в Нагорном Карабахе. Это те компании, которые работают в сфере развития базисной инфраструктуры. По вопросам строительных работ осуществляется постоянная координация на правительственном уровне совместно с задействованными предприятиями.