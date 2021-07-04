Рассказ венгерского журналиста: как азербайджанские сапёры расчищают мины в Карабахе «Magyar Nemzet» написал, haqqin.az перепечатал
На страницах крупнейшей венгерской газеты «Magyar Nemzet» вышел в свет репортаж известного венгерского журналиста Ласло Давида о начавшемся в Карабахе процессе разминирования освобожденных территорий. Журналист запечатлел сложнейшую работу азербайджанских саперов, начавших разминирование.
«Военная победа - это только первый шаг, который надо было сделать Азербайджану в Нагорном Карабахе, – пишет журналист - армяне покинули территории после длившегося всего 44 дня военного противостояния осенью прошлого года, но азербайджанские беженцы из этих мест ещё не могут вернуться туда. И не смогут до тех пор, пока в земле кроется смертельная опасность - тысячи мин и взрывных устройств. В процессе разминирования оказывает посильную помощь и Венгрия, а возможно, сможет участвовать также и в восстановлении территории».
Как сообщает венгерское издание со ссылкой на сотрудников Государственного агентства Азербайджана по разминированию, армянские войска оставили после себя противопехотные, противотанковые и оскольчатые мины-«лягушки». Даже по самым скромным подсчётам в земле Нагорного Карабаха их несколько сот тысяч. Вдобавок есть ещё и другие военные «сувениры»: невзорвавшиеся ракеты, бомбы и снаряды.
– Всё происходит не так, как показывают в кино! Нет тихого щелчка, от которого перепуганный до смерти солдат столбенеет. Когда вокруг свистят пули, надо бежать вперёд, невозможно замереть и размышлять, что делать дальше, – развевают в прах голливудские иллюзии венгерского журналиста азербайджанские военные минёры. Самая каверзная мина – это прыгающая «лягушка», её укладывают под листву, близко к поверхности земли, при активации она подпрыгивает вертикально вверх, чтобы поразить осколками как можно большую территорию вокруг.
Журналист особо подчеркивает, что во время наступления азербайджанской армии именно всюду расставленные мины стали наибольшей проблемой: «Некоторые из них остались ещё со времён первой войны 1988-1994 гг., десятки тысяч новых были установлены за последние десятилетия. После мирного соглашения в ноябре прошлого года орудия в основном молчат, однако взрывные устройства представляют собой постоянную смертельную угрозу».
Л.Давиду представилась возможность лично прочувствовать «голос» оружия. Военные одновременно уничтожили тридцать собранных вместе мин: взрыв был коротким и оглушительным, в воздух взметнулся столб пламени с дымом высотой в 8-10 м – свидетельство устрашающей мощи. Но не все мины можно взорвать сразу.
– Воткнутая в землю красная палка означает конец безопасной зоны. Жёлтая - указывает место нахождения мины. Синяя – позицию, где начал работать минёр, чёрная – где должна сидеть собака. А белая – безопасную территорию, – объясняет венгру руководитель группы сапёров.
Вокруг узенькой тропинки повсюду видны красные палки, поодаль из густой травы поднимается пара жёлтых, а выше, на придорожном поле, как строй солдат - ряд выкопанных мин. Туда лучше не заходить. «Надо смотреть под ноги на минном поле!» – старались предостеречь саперы. Есть и таблички, наглядно показывающие, что конкретно происходит с человеком после взрыва.
Прежде всего от мин очищают самыe важные участки инфраструктуры, дороги и их обочины, поселения. Применяются все существующие способы: специально обученные собаки, металлические детекторы, британский бронированный миноискатель Aardvark (что означает «земляная свинья»), который впереди себя цепями колотит землю. Продвигаются медленно, много сложностей, но даже малейшая оплошность может стоить человеческих жизней. Когда они смогут закончить? Никто не знает. Без карты минных полей очистка территории в несколько тысяч квадратных километров может затянуться на долгие годы. А до тех пор будут стоять воткнутые в землю предупредительные таблички с адамовой головой – черепом и перекрещенными костями.
По всему Карабаху расставлены таблички, свидетельствующие о минах.
Как сообщает «Magyar Nemzet», в целях оказания помощи в ликвидации последствий военного конфликта в Нагорном Карабахе и проведении работ по восстановлению региона правительство Венгрии направило Азербайджану для очистки территории от мин 25 тысяч евро (примерно 9 миллионов форинтов), которые безотлагательно были перечислены через пару дней после оглашения.
Деньги поступили на счёт указанной азербайджанской стороной организации National Agency for Mine Action (ANAMA), отвечающей за выполнение этой задачи. Таким образом венгерское правительство оказало содействие делу стабилизации в регионе, что совпадает с внешнеполитическим курсом и экономическими интересами Венгрии, сообщили изданию в Министерстве иностранных дел и внешней торговли. Стало известно также, что 10 марта 2021 г. во время делового визита в Баку министра иностранных дел и внешнеэкономических связей состоялась встреча деловых людей Венгрии и Азербайджана, на повестке дня которой было участие венгерских предприятий в восстановительных работах в Нагорном Карабахе. Это те компании, которые работают в сфере развития базисной инфраструктуры. По вопросам строительных работ осуществляется постоянная координация на правительственном уровне совместно с задействованными предприятиями.
Только вот пока Нагорный Карабах не зачищен от мин, нельзя начинать должным образом ни строительные работы по восстановлению территории, ни возвращение в родные места беженцев. Большинство азербайджанцев ещё не смогли увидеть освобождённые территории - граница закрыта по соображениям безопасности, вход возможен только по особому разрешению.
Журналист также описал встречу с азербайджанским беженцем Унсалом Ибрагимли. В статье приводится беседа с беженцем:
– Я здесь родился, учился в той школе, которая вон там, у подножия горы. Помню, когда закончил школу и готовился к экзаменам в институт, началось наступление армян. Шли ожесточённые бои, с большими потерями с обеих сторон, но землю мы потеряли и пришлось отступать. В районе Губадлы был один город и 94 села, но нам пришлось уходить, бросить все - дома, мебель, скотину. Люди спасались в чём были, – вспоминает Унсал Ибрагимли.
– В нашем роду по крайней мере шесть поколений предков жили здесь. Большинство моих родственников, к сожалению, не дожили до освобождения, но когда я в первый раз увидел родную землю, у меня потекли слёзы – рассказывал нам мужчина.
Далее издание рассказывает венгерском читателям о последствиях армянской оккупационной политики: «После того как по ходу войны 1994 года азербайджанское население было согнано с этих земель, армянам так и не удалось их заселить заново. Время поглотило сёла вокруг городов Джебраил, Физули, Агдам, для целей стратегического наблюдения были истреблены целые лесные массивы, пахотная земля заросла ковылём, прежние огороды высохли, мечети обрушились, есть такие исторические памятники, в которых устроили свинарник.
Мечеть в когда-то насчитывавшем 30 тысяч жителей городе Агдам - одно из немногих более-менее уцелевших, устоявших зданий.
В руины городов-призраков уже вряд ли можно вдохнуть новую жизнь – всё надо начать сызнова. Везде, где только ситуация позволяет, уже слышен гул турецких строительных машин, параллельно строятся дороги, проводится сеть электроснабжения. На месте старых городов вырастут новые, «умные» города.
Там, где был город-тридцатитысячник Агдама, в котором сейчас царствует природа, мечтают построить – не жалея сил и денег – современный мегаполис с населением в несколько сот тысяч человек. Первый этап строительства планируется закончить уже к 2024 году».