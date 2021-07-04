1-4 июля 2021 года в Москве состоялся Московский городской форум международного значения, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. На форуме представители 33 стран выступили с докладами на различные темы.

В рамках форума 2 июля Международной ассоциацией общественного транспорта (UITP) был проведен круглый стол на тему “Пути развития общественного транспорта в Евразийском регионе и вызовы новой реальности”, были обсуждены последствия пандемии для общественного транспорта в Евразийском регионе, внедрение противоэпидемических мер, поиск подходящих решений и инновации, применяемых для обеспечения мобильности пассажиров.

На круглом столе, прошедшем под модерацией директора московского Института исследований и развития общественного транспорта ("МосТрансПроект") Александра Полякова, руководитель аппарата Бакинского транспортного агентства Гюльшан Рзаева выступила на тему трудностей и возможностей, создаваемых пандемией в сфере общественного транспорта. До внимания участников мероприятия были доведены шаги и результаты, предпринятые для удовлетворения потребностей граждан в общественном транспорте в свете ограничений, введенных во время пандемии.

Участники мероприятия были проинформированы об оперативных мерах, осуществляемых Агентством по обеспечению доступности, комфорта и безопасности в общественном транспорте, организации экспресс-линий и автобусных линий, создании пешеходных зон и велосипедных дорожек, а также о работе, проводимой в направлении развития городской мобильности в целом, и дальнейших планах. Работа, проделанная БТА, была оценена экспертами.

Выступая на мероприятии, генеральный секретарь UITP Мохамед Мезгани поделился своими взглядами на повышение эффективности пассажирских перевозок в общественном транспорте во время пандемии, а также на внедрение бесконтактных и новых цифровых средств управления для предотвращения инфекций. В то же время он призвал к созданию пешеходно-ориентированной городской среды, предпочтению экологически чистых транспортных средств-велосипедов, сокращению количества личных транспортных средств и созданию здоровых, мобильных городов.