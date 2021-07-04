В Армении фермеры перекрыли дорогу Ереван - Гюмри: требуют воду

В Армении жители сел Азатан и Бениамин Ширакской области снова перекрыли трассу Ереван - Гюмри с требованием решить вопрос оросительной воды. Sputnik Армения сообщает, что фермеры требуют либо наладить подачу воды, либо заплатить им компенсацию за урожай, который может высохнуть.

Ранее сообщалось, что с тем же требованием фермеры из нескольких сел Ширакской области 29 июня перекрыли трассу Ереван - Гюмри. Разошлись они после того, как к ним вышел губернатор области, который пообещал решить вопрос.

И.о. директора центра гидрометеорологии и мониторинга Минэкологии Армении Левон Азизян заявлял, что в пяти крупнейших водохранилищах Армении в этом году набралось на 210 млн куб м меньше воды, чем в 2020-м.