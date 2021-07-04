Facebook, Twitter и Google могут прекратить работу в Гонконге

Американские компании Facebook, Twitter и Google сообщили, что могут прекратить свою деятельность в Гонконге из-за планов властей города о защите личных данных. В корпорациях выразили обеспокоенность, что в случае расширительного толкования поправок их публикации могут подвергнуться санкциям.

"Для технологических компаний единственным способом избежать таких санкций будет отказ от инвестиций и предоставления услуг в Гонконге", — отмечается в письме, на которое ссылается газета Wall Street Journal.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году.