Группировка, убившая Лоту Гули, доставлена в суд срочно в номер
Четверо задержанных на прошлой неделе за убийство известного азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова (Лоту Гули) доставлены в суд Бакыркёй Стамбула. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, в отношении них по представлению прокурора ожидается избрание меры пресечения в виде ареста. Личность их не раскрывается, но сообщается, что все они являются иностранными гражданами.
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Стамбула задержали этих лиц на прошлой неделе в результате одновременной операции в Стамбуле, Измире, Эрзуруме и Коджаэли. По данным полиции, они являются организаторами убийства Лоту Гули, есть видеозаписи, подтверждающие, как они покидают отель после совершения преступления. Задержанные – люди Намика Джаниева, брата Ровшана Лянкяранского, убитого в Стамбуле в 2018 году, именно он считается заказчиком убийства «Лоту Гули». Самого Джаниева в настоящее время турецкая полиция объявила в розыск.
Напомним, заказчиком убийства Ровшана Лянкяранского считался Лоту Гули. Лоту Гули был застрелен в августе прошлого года в одном из отелей Антальи своим приближенным Хаганом Ахмедовым по прозвищу Хан Бакинский, который в настоящее время находится в тюрьме.