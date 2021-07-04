На опубликованной записи видно, как несколько человек залезли с улицы на балкон, сорвали флаг ЛГБТ, а затем прошли внутрь помещения.

В Тбилиси противники запланированного на 5 июля гей-парада ворвались в офис организаторов акции. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Ранее в центре Тбилиси собрались несколько тысяч человек, которые решили не допустить проведения ЛГБТ-шествия, передает Интерфакс. Они напали на журналистов, обвинив их в пропаганде идей секс-меньшинств. Кроме того, демонстранты разобрали несколько палаток, установленных оппозицией в ноябре прошлого года возле парламента.

После нападения на участников мероприятия и журналистов проведение «Марша достоинства» было отменено. «Учитывая сегодняшние события, мы не ожидаем, что МВД адекватно выполнит свой долг, так как мы видим, что они не реагируют на насилие перед глазами, а огромная волна ненависти, которую мы наблюдаем прямо сейчас, вдохновлена и поддержана правительством и патрулем», — говорилось в заявлении НПО Tbilisi Pride в Facebook.

Организаторы мероприятия добавили, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, «полную насилия».