Зять стройбарона устроил кровавую ночь, а супруга - кровавый вечер в Новханы ещё одно громкое ДТП
В Апшеронском районе недалеко от Соленого озера столкнулись три автомобиля.
Как сообщает АПА, водитель Mercedes (90-HN-009) Гюльнар Асад гызы Гусейнова не справилась с управлением, и машина врезалась вначале в Nissan, затем в другой Mercedes и ВАЗ 2106. В результате аварии пострадали три человека.
Отмечается, что водитель Mercedes Galandewagen Г.Гусейнова является супругой руководителя ЖСК «Гуртулуш-93» Магеррама Новрузова.
Напомним, в июне в поселке Новханы произошло ДТП, которое привело к гибели четырех человек. Так, Range Rover (госномер 10 CO 002), за рулем которого находился зять Магеррама Новрузова, Эльшад Кярбалаев, на большой скорости врезался в Daewoo Damas. Находившиеся в автомобиле Мурад Зиядов, Кямран Ахмедов, Эльман Шихалиев и Юнис Мурсалов скончались на месте. В МВД заявили, что Эльшад Кярбалаев находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.