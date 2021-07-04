Впервые с октября 2018 года цена нефти Brent поднялась выше 77 долларов за баррель, рост ускорился после отмены заседания ОПЕК+, которое должно было состояться в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на вечер понедельника цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14% – до 77,04 доллара, августовских фьючерсов на WTI – на 1,38%, до 76,2 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

В понедельник должно было пройти заседание ОПЕК+, однако в итоге, по сообщениям источников, ОПЕК+ отменил свою встречу и пока не определился с новой датой переговоров. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях.

Нефть побила новый рекорд, который стал очередным за последние недели. 23 июня цена поднималась до уровня выше 76 долларов, также максимального за несколько лет.