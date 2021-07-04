Таджикистан укрепляет границу с Афганистаном: направляет 20 тысяч военных

Министерство обороны Таджикистана направит 20 тысяч военнослужащих для усиления охраны на таджикско-афганской границе в связи с обострением ситуации в северных провинциях Афганистана. Такое поручение дал президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета безопасности, которое состоялось в понедельник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы таджикского государства.

По ее данным, в связи с обострением ситуации на таджикско-афганской границе члены Совбеза республики рассмотрели вопрос обеспечения безопасности в приграничных районах и принятия мер по усилению охраны госграницы.

"Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны республики мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном", - говорится в сообщении.

5 июля пресс-центр Погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил о переходе 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана через приграничные участки на территорию Таджикистана, которые вынуждены были отступить в ходе вооруженных столкновений с боевиками движения "Талибан". По данным ведомства, в ночь с 4 на 5 июля талибы взяли под полный контроль 6 уездов афганской провинции Бадахшан - Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим, имеющие общую с Таджикистаном границу в 910 км.