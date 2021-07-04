Десятки журналистов пострадали на митинге против ЛГБТ в Тбилиси

Руководство телеканала "Рустави 2" в специальном обращении, распространенном в понедельник, заявило, что больше никогда не предоставит эфирное время противникам ЛГБТ-сообщества.

По меньшей мере 48 грузинских журналистов пострадали в результате потасовки, которую устроили противники ЛГБТ-сообщества в Тбилиси у здания парламента. Об этом говорится в сообщении на аналитическом сайте СМИ mediachecker.ge.

Агрессивные действия участников акции осудили руководители ряда телеканалов, политики, в том числе спикер парламента Кахабер Кучава, а патриархия Грузии призвала протестующих действовать только мирными способами, передает ТАСС.

Пострадавших журналистов в понедельник вечером навестила в одной из тбилисских клиник президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что произошедшее в Тбилиси совершенно неприемлемо. "Это не та Грузия, которую я знаю, это не грузинские традиции, не вера и не то будущее, которое мы хотим для этой страны. Мы не поняли, что противостоянием ничего не достигнем", - приводит Интерфакс слова грузинского президента.

В понедельник в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи сторонников традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ фактически напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Позже митингующие ворвались в офис организации "Тбилиси прайд", занимающейся защитой прав представителей ЛГБТ, устроили погром в здании организации "Стыдно".

По факту нападения на журналистов МВД возбудило уголовное дело по статьям "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "Насилие". Марш представителей ЛГБТ-сообщества отменен.