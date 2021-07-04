Замминистра экологии признал, что в Ленкорани уничтожали лес

Напомним, ранее haqqin.az сообщал, что волонтеры экологической организации «Эко-фронт» распространили информацию о вырубке лесного массива возле поселка Хафтону в Ленкоранском районе. В частности сообщалось, что Министерство экологии и природных ресурсов передало компании Beta 45 гектаров лесных массивов. Компания же начала вырубку лесов и ведет работу по разбивке чайных плантаций. В свою очередь представитель Минэкологии Намик Хыдыров завил, что «поля в этом районе очищаются от мелких кустарников и высохших деревьев»: «...Данная территория состоит из засушливых земель. Вырубки деревьев в этом районе не было и не будет. Об этом не может быть и речи. Поля в этом районе очищаются от мелких кустарников и высохших деревьев, которые могут стать причиной пожаров. Территория находится под контролем».