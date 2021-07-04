Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым обострившуюся ситуацию в Афганистане. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Путин и Мирзиёев обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане.

«При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня была дана высокая оценка развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества», — говорится в сообщении. Президенты двух стран условились о дальнейших контактах, сообщили в пресс-службе.

Ранее 5 июля Путин поговорил по телефону с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, они обсудили ситуацию на афганской границе.