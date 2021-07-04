Согласно сообщению, М.Мансимова встретили сотрудники компании. Со словами «Все за работу» М.Мансимов выступил перед сотрудниками.

«Я знаю, чего вы натерпелись за эти 350 дней. Да будет доволен Вами Аллах! Мы открываем новую страницу. Останавливаться нельзя! Продолжаем свой путь! Будем идти только вперед, не оглядываясь назад, в прошлое. Верю, что нас ждут лучшие времена. Спасибо вам за то, что, несмотря на трудности, остались со мной и не покинули компанию. Все свои силы должны направить на работу и делать все возможное, чтобы решить проблемы Palmali. Верю, что в очень короткие сроки мы добьемся этого», - уверен президент группы компаний Palmali