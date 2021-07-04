Убыток SOCAR за год составил 1,7 млрд манатов
Чистый убыток Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в 2020 году составил 1,7 млрд манатов. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт компании, об этом говорится в финансовом отчете SOCAR за прошлый год.
Согласно документу, это второй подобный случай с 2008 по 2020 год, с тех пор как компания начала предоставлять консолидированный финансовый отчет.
Так, в 2015 году из-за девальвации компания завершила отчетный год с чистым убытком, все остальные же годы - с 2008 по 2019-й - с прибылью.
В 2020 году общие активы SOCAR оценивались в 64,2 миллиарда манатов, текущие активы - в 18,3 миллиарда манатов, долгосрочные активы - в 45,9 миллиарда манатов, текущие обязательства - в 20,6 миллиарда манатов, долгосрочные обязательства - в 21,6 миллиарда манатов. В отчетном году общий капитал SOCAR составил 21,9 миллиарда манатов, наличные денежные средства - 6,2 миллиарда манатов, отношение общих обязательств к общим активам - 66%.
В документе говорится, что в 2020 году, который запомнился самым неспокойным периодом в истории мировой нефтяной отрасли, SOCAR благодаря положительным результатам в разработке нефтегазовых месторождений, транспортировке и реализации углеводородов удалось снизить возможный чистый убыток.
В отчетном году общий оборот компании составил 49,6 млрд манатов. На снижение товарооборота повлияло резкое снижение цен на нефть и природный газ на мировом рынке, а также значительное снижение маржи доходов от нефти и нефтехимической продукции.
Несмотря на то, что 2020 год стал сложным периодом в основном для апстрим-сегмента, то есть для разработки нефтяных и газовых месторождений, SOCAR, реализуя меры по оптимизации в этой сфере, получила прибыль в размере 1,4 млрд манатов, а в сегменте торговли, распределения и продажи - 0,3 млрд манатов. Это даже больше, чем общая чистая прибыль в 1,6 миллиарда манатов, полученная в 2019 году по этим двум сегментам.
Тем не менее, компания столкнулась с экономическими последствиями пандемии в других областях своей деятельности и в некоторых зарубежных странах, в том числе на турецком рынке, а также понесла потери из-за разницы в обменном курсе. Сумма этих потерь превысила положительные результаты, достигнутые в других сегментах, что в конечном итоге привело к убыткам.