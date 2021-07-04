Убыток SOCAR за год составил 1,7 млрд манатов

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Чистый убыток Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в 2020 году составил 1,7 млрд манатов. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт компании, об этом говорится в финансовом отчете SOCAR за прошлый год. Согласно документу, это второй подобный случай с 2008 по 2020 год, с тех пор как компания начала предоставлять консолидированный финансовый отчет.

Так, в 2015 году из-за девальвации компания завершила отчетный год с чистым убытком, все остальные же годы - с 2008 по 2019-й - с прибылью. В 2020 году общие активы SOCAR оценивались в 64,2 миллиарда манатов, текущие активы - в 18,3 миллиарда манатов, долгосрочные активы - в 45,9 миллиарда манатов, текущие обязательства - в 20,6 миллиарда манатов, долгосрочные обязательства - в 21,6 миллиарда манатов. В отчетном году общий капитал SOCAR составил 21,9 миллиарда манатов, наличные денежные средства - 6,2 миллиарда манатов, отношение общих обязательств к общим активам - 66%. В документе говорится, что в 2020 году, который запомнился самым неспокойным периодом в истории мировой нефтяной отрасли, SOCAR благодаря положительным результатам в разработке нефтегазовых месторождений, транспортировке и реализации углеводородов удалось снизить возможный чистый убыток.