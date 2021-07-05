В Скандинавию и Финляндию пришла рекордная жара

В Финляндии, Норвегии и Швеции метеорологи зарегистрировали в последние дни рекордно высокие температуры, сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.

Так, в финском заповеднике Кево в Лапландии в минувшие выходные зафиксировали температуру в 33,5 градуса, это самая высокая температура с 1914 года.

Метеорологический институт в Норвегии зафиксировал 34 градуса в коммуне Салтдал неподалеку от Полярного круга. Это самая высокая температура с начала этого года, зафиксированная в Норвегии, и она всего на 1,6 градуса ниже, чем максимум, который когда-либо фиксировали в этой стране.

Жители соседней Швеции также страдали от жаркого июня.