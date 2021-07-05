ООН: полностью открыты для туристов только три страны

«По состоянию на 1 июня 29% всех стран и направлений по-прежнему полностью закрыты для международного туризма, из них более половины — с мая 2020 года или дольше», — указано в отчете.

Почти 30% стран до сих пор полностью закрыты для туристов. Об этом говорится в отчете Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), на который ссылается «Росбалт».

Там же отмечено, что большинство из этих стран располагается в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Полностью открыты для туристов без ограничений всего три страны в мире — Албания, Коста-Рика и Доминиканская Республика. Частично закрыты 34% стран, причем в 36% из них от путешественников требуют тест на коронавирус, иногда и карантин. В Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас закрыты 70% направлений, в то время как в Европе — лишь 13%. В Северной и Южной Америке этот показатель составляет 20%, в Африке — 19%, на Ближнем Востоке — 31%.

В странах, где действуют наиболее строгие ограничения на поездки, наблюдается самый низкий уровень вакцинации.