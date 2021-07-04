Франция выпустит собственную COVID-вакцину

Во Франции в этом году появится собственная вакцина от коронавируса, ее разработкой занимается компания Sanofi France. Уже стартовал третий этап клинических испытаний, сообщает издание Le Figaro.

По словам главы фармацевтической компании Sanofi France Оливье Богийо, вакцина вышла на третью фазу исследований и может быть доступна к декабрю.