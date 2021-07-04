В ВОЗ заявили о стабилизации мировой ситуации с COVID-19

В мире за последние две недели уровень заболеваемости коронавирусом стабилизировался на «очень высоком уровне». Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан во время трансляции в Twitter.

«Если посмотреть на график [заболеваемости] за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне», — сказал он.

За минувшую неделю в мире было зарегистрировано около 2,6 млн случаев заражения COVID-19 и около 54 тыс. случаев с летальным исходом.

По словам Райана, в настоящий момент ситуация «лучше, чем два-три месяца назад». Тем не менее в некоторых регионах и странах число заражений увеличивается, что связано с низкими темпами вакцинации, смягчением ограничений и появлением новых штаммов, передает ТАСС.