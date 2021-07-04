Боевики из движения "Талибан" заявили, что на данный момент не планируют захватывать столицы афганских провинций, сообщает агентство EFE.

"Наша задача - завершить выполнение планов по взятию под контроль ряда дорог, округов", - сказал агентству представитель талибов Забихулла Муджахид, пояснив, что захват административных центров провинций сейчас неактуальный вопрос, так как талибы не хотят ставить под угрозу жизнь мирных жителей.

"В таких городах - многочисленное население, там у людей много собственности, есть много объектов инфраструктуры", - добавил Муджахид. По его словам, в случае штурма больших городов, "было бы много смертей, много разрушений".