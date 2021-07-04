Врачи: подростки подвержены «долгому ковиду»

Появляется все больше свидетельств того, что подростки могут испытывать тяжелые последствия коронавируса - так называемый «долгий ковид». Он может проявляться в кожных раздражениях, болях в нервных окончаниях, спазмах в груди и сильной усталости. Об этом пишет Русская служба BBC.

Поначалу эти проявления среди молодых людей не связывали с COVID-19, поскольку по статистике дети и подростки заражаются коронавирусом редко и чаще всего переносят его в легкой форме. Но сейчас в некоторых странах, в частности в Великобритании, создаются специальные службы помощи подросткам в борьбе с затяжными симптомами.

В Британии на работу таких служб (включая подразделения для взрослых) выделили 100 млн фунтов стерлингов.

Часто симптомы «долгого ковида» продолжаются многие месяцы. 16-летняя британка Лилиана Джексон рассказала BBC, что раньше вела активный образ жизни, занималась спортом, но вот уже 10 месяцев страдает от последствий перенесенной в сентябре прошлого года инфекции. Причем в какие-то моменты ей казалось, что она умирает.

Медики призывают переболевших молодых людей не оставлять без внимания даже малейшие отклонения от нормального состояния в надежде, что молодой организм справится сам. Врачи убеждены, что подобные ситуации должны пристально наблюдаться специалистами.