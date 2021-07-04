В Европе взлетела цена на газ: $464 за тысячу кубометров

Спотовые цены на газ в Европе с началом новой рабочей недели получили новый импульс для продолжения роста. Как сообщает Интерфакс, цена с поставкой во вторник на хабе TTF в Нидерландах достигла $464 за тысячу кубометров.

В понедельник по всей Европе прошли аукционы бронирования на газотранспортные мощности на ближайший и последующие годы ("газовый год" начинается 1 октября). Аукцион на дополнительные "твердые" газотранспортные мощности по прокачке газа через Украину (9,8 млн куб. м в сутки) проводился в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта (40 млрд куб. м на год - это 109 млн куб. м в сутки).