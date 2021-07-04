Премьер Абий Ахмед – фигура еще недавно очень популярная далеко за границами своей Эфиопии, политик, которому выдали очень большие авансы, увидев в нем выдающегося реформатора и борца за мир. Собственно, последнее обстоятельство способствовало тому, что Абий Ахмед уже на следующий год после вступления в президентские полномочия был удостоен Нобелевской премии мира. Нынче же ситуация в стране такая, что хоть отбирай премию обратно.

Эфиопия – страна с федеративным устройством, которое отражает сложный этнический состав территории: здесь десять провинций, населенных разными народностями. Но так вышло, что в эфиопской истории на заглавных ролях всегда находились амхарцы, составляющие около трети населения этой 110-миллионной страны и тиграйцы, которых всего около 7%. С начала 90-х именно выходцы из северной провинции Тыграй захватили все ключевые политические и экономические высоты, сменив прежнее руководство, пытавшееся с помощью Советского Союза строить некое подобие социализма.

Надо сказать, что при руководстве тиграйцев, сделавших ставку на развитие свободного рынка, Эфиопия стала расти впечатляющими темпами, получив даже название «африканского Китая». Однако, как бывает в таких случаях, коррупция и пренебрежение интересами других народов вызвали недовольство, причем в этот раз движущей силой стала народность оромо: их в Эфиопии около 40 миллионов. Представитель этого народа Абий Ахмед и стал премьер-министром в 2018 году. Ему удалось прекратить давнюю гражданскую войну с Эритреей, которая тоже была бывшей провинцией Эфиопии, за что он и получил Нобелевскую премию мира. Опять были запущены реформы, и Запад стал видеть в новом премьере своего человека.

Но пришли в острое противоречие две вещи: стремление Абия Ахмеда покончить с вольницей провинций и укрепить центральную власть натолкнулось на недовольство тиграйцев, утративших прежнее влияние и ощутивших на себе давление центра. С учетом того, что у провинций имеются свои полицейские и вооруженные силы, вспышка новой гражданской войны стала делом времени.

Когда премьер-министр, сославшись на пандемию коронавируса, перенес сроки парламентских выборов, тиграйцы объявили этот шаг узурпацией власти Абием Ахмедом и отозвали своих представителей из парламента Эфиопии и отказались платить налоги в федеральный бюджет. После войны с Эритреей в провинции Тыграй осталось до 80% тяжелах вооружений эфиопской армии, и подразделения тыграйцев постарались их захватить. С этого момента, с ноября прошлого года, начались боевые действия между правительственными войсками и тиграйцами, причем на стороне центра выступила и Эритрея, которая ввела в мятежную провинцию свои войска.