Талибы выдвинули ультиматум

По его словам, это требование касается и персонала, который работает по контракту с Минобороны США.

Иностранные военные должны покинуть Афганистан до четко определенной даты вывода войск. Об этом в интервью британской BBC сказал один из представителей движения «Талибан» Сухейл Шахин.

«Мы выступаем против иностранных военных, но не дипломатов, сотрудников неправительственных организаций. Работа НПО и посольств - это то, что нужно нашим людям, мы не будем представлять для них угрозу», - сказал представитель «Талибан».

По словам Сухаила Шахина, большинство уездов и городов оказывалось в руках талибов не в результате боев, а после переговоров - правительственные силы просто отказывались сражаться с ними.

«Талибы вступают в переговоры с бойцами правительственных сил и говорят им: «У вас не было еды уже три недели, у вас не хватает боеприпасов, никто не придет ни за вами, ни за вашими ранеными, ни за вашими трупами. А мы готовы вас отпустить, только сдайте нам оружие», - рассказал BBC журналист Times Энтони Лойд, побывавший на рейде с отрядом спецназа афганской армии.

В случае, когда речь идет о крупных военных базах афганской армии, «Талибан» даже предлагает правительственным солдатам уйти с личным оружием. В итоге солдаты отступают, а в руки талибов попадают десятки единиц техники, в том числе новые бронированные автомобили, которые американцы ранее передали правительству Афганистана. К боевикам также переходят минометы, огромное количество боеприпасов и другое тяжелое вооружение, рассказал профессор Давуд Азами, редактор радиопрограмм Афганской службы BBC.