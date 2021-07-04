В Газахе автобус перевернулся, а в Евлахе - сгорел: есть раненые

Пассажирский автобус, следовавший из Баку в Мингячевир, загорелся у села Гархун Евлахского района, передает АПА.

К месту происшествия был привлечен расчет пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар был потушен пожарными расчетами.

А в Газахском районе ДТП произошло в селе Асланбейли. Водитель автобуса потерял управление, в результате транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. Ранения получили семь членов одной семьи. Их состояние оценивается как средней тяжести.

