Администрация американского президента Джо Байдена намерена пересмотреть стратегию, связанную с применением санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальное лицо в правительстве США.

Предполагается, что в Белом доме будут стремиться к остановке масштабных кампаний давления, а также минимизации экономического ущерба. Возможно, в рамках новой стратегии Вашингтон будет действовать вместе со своими союзниками, а не в одностороннем порядке, уточнили люди, участвующие в разработке проекта.

Администрация Байдена практически закончила разработку политического курса США в отношении санкций, которые могут принять в конце лета. В настоящий момент детали нового подхода 46-го президента США не уточняются, при этом ряд официальных лиц администрации уже говорит об ослаблении санкций против Ирана.