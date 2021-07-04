Ученые спрогнозировали появление 22 мутаций коронавируса

Американским ученым впервые удалось создать математическую модель, которая позволяет предсказывать мутации SARS-Cov-2. Об этом пишут "Известия".

С помощью математических расчетов специалисты могут заранее предугадать важные изменения, которые произойдут с коронавирусом в будущем. Согласно исследованиям, в ближайшие четыре месяца появятся 22 новые мутации SARS-Cov-2.

Отмечается, что специалисты учитывают только те изменения в коронавирусе, которые получат массовое распространение по всему миру.

Возможность предугадывать появление новых мутаций коронавируса позволит заранее разрабатывать вакцины для будущих штаммов, улучшать методы их диагностики и терапии с использованием антител, а также лучше прогнозировать развитие пандемии, уверены исследователи.