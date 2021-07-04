Фархад Мамедов, отдел информации 03:03

После завершения боевых действий в Карабахе одной из основных тем во внутриполитическом противостоянии в Армении остаются задержанные армянские военные и «нечеловеческое обращение с ними в Азербайджане». В действительности же в Азербайджане нет армянских военнопленных — всех их обменяли по принципу «всех на всех» сразу после подписания Трехстороннего соглашения. Проблема была бы давно снята с повестки, если бы спустя несколько недель после завершения боевых действий Армения не отправила диверсантов в направлении сел азербайджанских сел Таглар и Чайлаггала вблизи Гадрута с целью закрепиться на контролируемых азербайджанскими войсками высотах. Иными словами, Ереван пытался создать плацдарм на покинутых армянской армией территориях, однако молниеносно проведенная спецоперация азербайджанской стороны пресекла эту провокацию. Часть диверсантов была задержана, другая передана российским миротворцам.

Обезоруженную азербайджанскими военными группу из 64 армянских боевиков на родине тут же назвали военнопленными и потребовали освободить. При том, что ни по каким международным законам военнопленными эти диверсанты считаться не могли, так как их задержали много позже завершения боевых действий. Задержанных на законном основании можно назвать боевиками, террористами и диверсантами, но никак не военнопленными. Правоохранительные органы Азербайджана выдвинули конкретные обвинения в отношении заброшенных с диверсионной целью армянских военных. Но в Ереване предпочитают не обращать внимания на явные юридические нестыковки и продолжают выступать с заявлениями об удерживаемых в Баку «военнопленных» и «бесчеловечном отношением к ним». Это, пожалуй, на сегодня единственная тема, где позиции правительства и оппозиции Армении совпадают. Армянская диаспора за рубежом также не остается в стороне. Поднимая тему «военнопленных» в различных международных инстанциях, в парламентах разных стран, его представители таким образом пытаются представить Азербайджан в неприглядном свете и оказать на правительство давление. И отдельные международные организации и политики западных стран попадают под влияние пропаганды армянских лоббистов и выступают с требованием «освободить военнопленных». В действительности же Азербайджан в очередной раз проявил добрую волю и при посредничестве России вернул нескольких военных в Армению. Недавно следствие по делу было завершено и задержанные предстали перед судом. И хотя армянские СМИ трубили о том, что их подвергают пыткам, на суде они появились бодрыми, здоровыми и без каких-либо следов физического насилия. На процессе каждому из них было предоставлено слово, и ни один не пожаловался на какое-либо давление и тем более пытки.