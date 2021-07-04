Ни одного слова против Баку из уст армянских военнопленных наша реакция
После завершения боевых действий в Карабахе одной из основных тем во внутриполитическом противостоянии в Армении остаются задержанные армянские военные и «нечеловеческое обращение с ними в Азербайджане». В действительности же в Азербайджане нет армянских военнопленных — всех их обменяли по принципу «всех на всех» сразу после подписания Трехстороннего соглашения.
Проблема была бы давно снята с повестки, если бы спустя несколько недель после завершения боевых действий Армения не отправила диверсантов в направлении сел азербайджанских сел Таглар и Чайлаггала вблизи Гадрута с целью закрепиться на контролируемых азербайджанскими войсками высотах. Иными словами, Ереван пытался создать плацдарм на покинутых армянской армией территориях, однако молниеносно проведенная спецоперация азербайджанской стороны пресекла эту провокацию. Часть диверсантов была задержана, другая передана российским миротворцам.
Обезоруженную азербайджанскими военными группу из 64 армянских боевиков на родине тут же назвали военнопленными и потребовали освободить. При том, что ни по каким международным законам военнопленными эти диверсанты считаться не могли, так как их задержали много позже завершения боевых действий.
Задержанных на законном основании можно назвать боевиками, террористами и диверсантами, но никак не военнопленными. Правоохранительные органы Азербайджана выдвинули конкретные обвинения в отношении заброшенных с диверсионной целью армянских военных. Но в Ереване предпочитают не обращать внимания на явные юридические нестыковки и продолжают выступать с заявлениями об удерживаемых в Баку «военнопленных» и «бесчеловечном отношением к ним». Это, пожалуй, на сегодня единственная тема, где позиции правительства и оппозиции Армении совпадают.
Армянская диаспора за рубежом также не остается в стороне. Поднимая тему «военнопленных» в различных международных инстанциях, в парламентах разных стран, его представители таким образом пытаются представить Азербайджан в неприглядном свете и оказать на правительство давление. И отдельные международные организации и политики западных стран попадают под влияние пропаганды армянских лоббистов и выступают с требованием «освободить военнопленных».
В действительности же Азербайджан в очередной раз проявил добрую волю и при посредничестве России вернул нескольких военных в Армению.
Недавно следствие по делу было завершено и задержанные предстали перед судом. И хотя армянские СМИ трубили о том, что их подвергают пыткам, на суде они появились бодрыми, здоровыми и без каких-либо следов физического насилия. На процессе каждому из них было предоставлено слово, и ни один не пожаловался на какое-либо давление и тем более пытки.
Наконец в ответ на выдачу Арменией карт минных полей на освобожденных территориях азербайджанская сторона, демонстрируя приверженность принципам гуманизма, выдала Армении в общей сложности 30 военных.
Примечательно, что армянские пропагандисты ожидали, что, вернувшись домой, побывавшие под арестом в Баку будут наперебой рассказывать об истязаниях, которым они якобы подвергались. Но никто не пожаловался на плохое обращение, напротив, все признавались, что отношение к ним было согласно нормам международного гуманитарного права – сытно кормили, никакого физического или психологического воздействия не применяли и даже книги выдавали. Таким образом, вся антиазербайджанская кампания с «военнопленными» армянских пропагандистов рухнула в одночасье.
При этом гуманное отношение проявлялось не только по отношению к взятым в плен на поле боя армянским солдатам, но даже к диверсантам, которые оказались на азербайджанской земле после завершения боевых действий.
Гуманный подход Азербайджана проявился и в процессе поиска и возвращения тел погибших армянских солдат. Армянской стороне уже переданы останки более 1600 погибших солдат.
В ходе боевых действий азербайджанские солдаты строго следовали приказу не наносить ущерба гражданским лицам на оккупированных территориях. За 44 дня ожесточенных боев в Карабахе погибли около 40 армянских гражданских лиц. Число же погибших мирных граждан Азербайджана в разы больше.
Человечность азербайджанской стороны особо отчетливо проявлялась на фоне этнических чисток, которые устроила армянская армия в годы первой карабахской войны. До сих пор Армения так и не предоставила информацию о четырех тысячах азербайджанцев, пропавших без вести в той войне.
Возникает логичный вопрос: почему международные организации и политические круги, которые ныне, вооружившись идеями гуманизма, защищают ложь армянской пропаганды, до сих пор не требуют от Армении раскрыть правду? Ведь нормы международного права одинаковы для всех и политические интересы при этом должны оставаться в стороне…