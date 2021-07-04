Кредитное предложение для пенсионеров от ОАО «Муганбанк»
В рамках кредитной кампании ОАО «Муганбанк» любой человек, достигший пенсионного возраста, может получить кредит на сумму до 5 тысяч манатов. Для получения кредита гарант не требуется.
Кредит на сумму от 300 до 5000 манатов на период от 3 до 36 месяцев можно будет оформить во всех филиалах ОАО «Муганбанк» на территории страны. Для получения кредита достаточно предоставить удостоверение личности.
Выплаты по пенсионному кредиту осуществляются ежемесячно равными частями. Годовая процентная ставка по кредиту составляет 22-24 процентов. На момент последней выплаты по кредиту возраст заёмщика должен быть не более 66 лет.
Подробную информацию можно получить по телефону (012)933, на сайте банка (http://www.muganbank.az) или на социальных страницах Facebook и Instagram ОАО «Муганбанк».
ОАО «Муганбанк» - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 24 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО «Муганбанк» сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC), Инвестиционный фонд США - WorldBusinessCapital (WBC), Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и GGF.