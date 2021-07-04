Кредитное предложение для пенсионеров от ОАО «Муганбанк»

Кредит на сумму от 300 до 5000 манатов на период от 3 до 36 месяцев можно будет оформить во всех филиалах ОАО «Муганбанк» на территории страны. Для получения кредита достаточно предоставить удостоверение личности.

В рамках кредитной кампании ОАО «Муганбанк» любой человек, достигший пенсионного возраста, может получить кредит на сумму до 5 тысяч манатов. Для получения кредита гарант не требуется.

Выплаты по пенсионному кредиту осуществляются ежемесячно равными частями. Годовая процентная ставка по кредиту составляет 22-24 процентов. На момент последней выплаты по кредиту возраст заёмщика должен быть не более 66 лет.

Подробную информацию можно получить по телефону (012)933, на сайте банка (http://www.muganbank.az) или на социальных страницах Facebook и Instagram ОАО «Муганбанк».

ОАО «Муганбанк» - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 24 филиала и 10 отделений ОАО «Муганбанк» в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО «Муганбанк» сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC), Инвестиционный фонд США - WorldBusinessCapital (WBC), Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и GGF.