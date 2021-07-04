Приложение BirBank скачали более 3 миллионов раз

Более трех миллионов пользователей, отдающих предпочтение онлайн-операциям и новым технологиям, загрузили приложение BirBank из магазинов App Store и Play Store. В настоящее время BirBank является самым скачиваемым и самым популярным банковским мобильным приложением в нашей стране. Операционные системы iOS и Android рекомендуют BirBank как лучшее приложение финансового рынка страны на основе количества загрузок, степени использования и отзывов пользователей.

В меню «Бонусы» в BirBank создан раздел «ƏDV geri al» («Возврат НДС»). С помощью него пользователи могут управлять своим личным кабинетом портала «ƏDV geri al». Накопленные на виртуальном «кошельке» средства от возвращенных НДС можно перевести на платежные карты местных банков или использовать для безналичных платежей.

В BirBank есть и личный кабинет BirKart, где показывается подробная информацию о кредитной и такситной задолженности по карте рассрочки BirKart. Кроме этого, через приложение можно сгенерировать QR-код для снятия наличных в банкомате, а также определить местоположение ближайшего к пользователю банкомата Kapital Bank. С помощью специальной функции, добавив в приложение информацию об автомобиле, можно получать мгновенные уведомления об автоштрафах, а также оплачивать их.

Напомним, что BirBank является самым популярным мобильным банковским приложением страны и имеет более 3 миллионов загрузок. Потратив всего минуту на онлайн регистрацию посредством любой платежной карты, пользователи iOS и Android могут воспользоваться услугами BirBank. Приложение обладает рядом преимуществ: легкая регистрация, возможность добавления карт других банков, управление операциями и привязанными к карте бонусами и т.д. Для более подробной информации можно перейти на сайт www.birbank.az или позвонить в Информационный центр 196.