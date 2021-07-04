Цена на азербайджанскую нефть превысила $78

Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста пятого июля составила 78,35 доллара за баррель, что на 0,86 доллара больше предыдущего показателя.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 77,71 доллара за баррель, что на 0,85 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 74,42 доллара за баррель, увеличившись относительно предыдущего показателя на 0,91 доллара.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого июля составила 78,39 доллара, что на 0,77 доллара больше предыдущего показателя.