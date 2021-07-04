В Баку прилетел министр здравоохранения России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во вторник, 6 июля, прибыл в Азербайджан. Ожидается, что министр проведет ряд встреч с официальными лицами страны. В ходе визита также запланировано подписание документа о сотрудничестве в области здравоохранения.

Визит начался с посещения российским министром вместе с исполняющим обязанности министра здравоохранения Азербайджана Теймуром Мусаевым Аллеи почетного захоронения. Здесь был возложен венок к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева и почтена его память.

Мурашко также возложил цветы к могиле академика Зарифы Алиевой.

Позже российский министр посетил Аллею шехидов.

Мурашко приезжал в Баку в апреле 2021 года в составе российской делегации, возглавляемой министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Тогда же он говорил о существующей между Россией и Азербайджаном договоренности как о сотрудничестве в сфере вакцинации населения от COVID-19, так и в связи с лечением больных COVID-19.