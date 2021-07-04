Над посольством США в Багдаде сбили ударные беспилотники

Несколько ударных беспилотников уничтожены в ночь на вторник в районе посольства США в Ираке, которое расположено в особо охраняемой Зеленой зоне Багдада. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в силах безопасности Ирака.

По его данным, для уничтожения беспилотников были задействованы системы ПВО, размещенные в этом районе города. Там также расположены дипмиссии ряда других государств и иракские административные учреждения.

Представители иракских шиитских группировок в свою очередь распространили в интернете информацию о том, что в налете на посольство были задействованы четыре беспилотника.

Накануне ракетному обстрелу подверглась военная база США «Айн-аль-Асад» в иракской провинции Анбар.