Директор «Ени Клиника» предстанет перед судом

Завершено расследование по уголовному делу о незаконных действиях директора публичного юридического лица «Ени клиника» Пярвиза Аббасова и других. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Установлено, что П.Аббасов при посредничестве Галиба Наджафова, Вусали Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева брал взятки в размере 3000-4500 манатов в обмен на стационарное лечение ковидных больных, впоследствии эта сумма делилась между ним и посредниками.

Парвизу Аббасову и другим были предъявлены обвинения по статьям 311.3.2 (получение взятки повторно) и 32.5, 311.3.2 (содействие в получении повторной взятки) Уголовного кодекса.

30 июня 2021 года уголовное дело было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.