Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву поздравительное письмо.

Как сообщает АзерТАдж, в поздравительном послании главы азербайджанского государства говорится: «Пройдя славный жизненный путь, Вы являетесь выдающимся государственным деятелем, приложившим все усилия для процветания Республики Казахстан и обеспечившим нынешний высокий уровень развития и достойное место Вашей страны на международной арене.

Азербайджан и Казахстан связывают узы дружбы и братства, основанные на общей истории и моральных ценностях наших народов. Высоко ценю Ваши заслуги в деле укрепления этих связей между нашими народами и странами. Также хочу особо отметить Вашу деятельность в качестве Почетного председателя Тюркского Совета и Ваш вклад в установление единства между тюркоязычными народами.

Всегда с теплотой вспоминаю и дорожу глубоким уважением, почтением и искренне дружескими отношениями, существовавшими между моим отцом президентом Гейдаром Алиевым и Вами».