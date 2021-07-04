УЕФА поблагодарил АФФА за организацию матчей Евро-2020

«Поздравляем вас в связи с организацией на высоком уровне четырех игр. Это невероятный успех! – говорится в обращении, подписанном генеральным директором УЕФА Мартином Калленом. – Последние несколько недель для всех, кто был вовлечен в эту работу, прошли достаточно напряженно. Мы благодарим вас за усилия, вложенные в проект Евро-2020. Вы показали, чего можно добиться, если настойчивые и мотивированные люди работают как одна команда, имеют общую цель и амбиции.

Мне выпала честь участвовать в одном матче, проходившем в Баку, и я был впечатлен атмосферой, которая царила среди сотрудников, а также высокими профессиональными стандартами. Даже на фоне неопределенности, возникшей из-за COVID-19, было заметно рвение, с которым вы работали. Вы всегда можете гордиться этим.

За этот период, когда мы работали вместе, вы превратились в неотъемлемую часть большой европейской семьи УЕФА. Надеюсь, что за время работы над этим проектом, вы получили удовольствие и еще насладитесь оставшимися играми».

Напомним, в Баку были проведены матчи группы «А» Уэльс – Швейцария (1:1), Турция – Уэльс (0:2) и Швейцария – Турция (3:1), а также четвертьфинальный матч Дания – Чехия (2:1).