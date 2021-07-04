Экс-кандидата в президенты Белоруссии приговорили к 14 годам

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего кандидата в президенты и экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает БелТА.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5 тыс. базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет», — заявил судья Игорь Любовицкий.

Процесс по делу бывшего главы «Белгазпромбанка» и семи его сообщников начался в феврале. Им инкриминировалось получение взятки и легализация средств, полученных преступным путем. В ходе заседаний все обвиняемые, кроме Бабарико, признали свою вину.

Бабарико собирался участвовать в выборах президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа прошлого года. Однако ЦИК отказал ему в регистрации, забраковав значительное число подписей в поддержку кандидата.