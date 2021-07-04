В России новый рекорд по смертям от коронавируса
В России за последние сутки выявили 23 378 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала пандемии составляет 5 658 672, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,41%.
За последние сутки от коронавируса умерли 737 человек. Число умерших от коронавируса достигло 139 316.
Число выздоровевших увеличилось до 5 101 852 человек, из них 18 411 человек вылечились за последние сутки.