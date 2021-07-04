Следователи раскрыли убийство шестилетней давности

Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Азербайджана распространили совместное заявление в связи с совершенным шесть лет назад убийством .

Согласно сообщению, в результате совместной эффективной деятельности МВД и Генеральной прокуратуры установлена личность человека, убившего жителя Агсуинского района Бабаева Сахиба Бабахан оглу (1956 г.р.), завернутое в целлофановый пакет тело которого было обнаружено 6 июля 2015 года на берегу реки Агсу на участке автомагистрали Баку - Евлах, который проходит по территории Агсуинского района.

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено, что Бабаева убил житель Агсу Гезалов Вахид Гамбар оглу (1963 г.р.). В ходе допроса с участием адвоката В.Гезалов признался в совершенном преступлении.

5 июля В.Гезалов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье 120.1 (умышленное убийство), суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

В Следственном управлении Генеральной прокуратуры продолжаются интенсивные оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу.