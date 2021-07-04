Стали известны победители хакатона

Подошел к концу второй Региональный хакатон АВВ. Мероприятие организовал Международный банк Азербайджана совместно со стратегическим партнерством Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. Amazon Web Services, DAN.IT и Next Step также оказали поддержку в проведении мероприятия.

Представители 13 стран мира стали частью марафона. Участники смогли работать как индивидуально, так и в командах. Несмотря на то что марафон проводился в режиме онлайн, заинтересованные команды имели возможность поработать в офисе Инновационного центра АВВ. Команды представили идеи своих проектов в течение 48 часов при поддержке приглашенных профессиональных наставников из разных стран.