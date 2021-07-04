Сколько болельщиков придут на матч Лиги чемпионов «Динамо» - «Нефтчи»?

Вчера началась продажа билетов на первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между тбилисским «Динамо» и бакинским «Нефтчи».

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе грузинского клуба, в продажу поступит не менее 30 процентов билетов от вместимости стадиона «Динамо Арена» имени Бориса Пайчадзе. Ограничения связаны с пандемией COVID-19.

Стадион вмещает примерно 55 тысяч, а это значит, что арену могут заполнить минимум 16-17 тысяч болельщиков. Билеты стоят от 5 до 25 лари. Это примерно от 3 до 13 манатов.

«Интерес к матчу, конечно, есть. Пока сложно сказать, сколько примерно билетов будет продано. «Нефтчи» - серьезная команда, традиционный соперник «Динамо» с давнейших времен, поэтому интерес присутствует», - заявил глава пресс-службы тбилисского клуба Ираклий Бухали.

Матч «Динамо» - «Нефтчи» начнется завтра в 20:00. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Израиля во главе с Давидом Фуксманом.

Сегодня вечером команды проведут пресс-конференции и предматчевые тренировки на «Динамо Арене».