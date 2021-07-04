Найдены обломки пропавшего в России Ан-26

Обломки российского пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана на Камчатке, обнаружены, сообщил гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров. Выживших, по предварительным данным, нет. Ранее сообщалось, что на борту Ан-26 находились 29 человек.

«Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать», – сказал он.

Ранее источник ТАСС сообщил, что обломки пропавшего самолета найдены около поселка Палана. По его словам, выживших при крушении самолета, по предварительным данным, нет. «Обломки самолета обнаружены неподалеку от поселка Палана. Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета», – сказал источник.

Информацию об обнаружении обломков Ан-26 подтверждает и Росавиация. В свою очередь в пресс-службе МЧС уточнили, что «обломки самолета обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах».

Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана пассажирский самолет Ан-26 пропал днем 6 июля. На его борту находились 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа. Экстренные службы сообщали, что самолет мог упасть в море.