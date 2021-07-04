МВД о гибели полицейского в Шабране
Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию в связи с гибелью сбитого автомобилем в Шабране сотрудника полиции.
Как сообщили в пресс-службе МВД, 6 июля примерно в 01:30 в городе Шабран автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился житель города А.Керимов, сбил стоявшего на обочине дороги сотрудника районного отдела полиции сержанта полиции Тебриза Гейбатова. В результате от полученных травм полицейский скончался на месте происшествия.
Проводится расследование.