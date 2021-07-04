В Индии более 2 тысяч человек «вакцинировали» физраствором

В Индии преступники в белых халатах наживались на желающих привиться от коронавируса, сообщает телеканал СNN. Вместо вакцины людям делали инъекцию соленой воды.

Высокопоставленный сотрудник полицейского управления Мумбаи заявил, что в финансовом центре мегаполиса и прилегающих к нему районах злоумышленники провели 12 платных кампаний по вакцинации, в ходе которых людям вводили физраствор. Уколы сделали порядка 2,5 тыс. человек, за бесполезную процедуру они заплатили в общей сложности $28 тыс.

Аферу организовали медработники. По словам представителя полиции, они, используя служебное положение, производили в стенах больниц поддельные сертификаты, флаконы и шприцы. В настоящее время фигурантами уголовного дела числятся 14 человек. Однако в ближайшее время число обвиняемых может вырасти.