Ильхам Алиев выделил деньги на восстановление пострадавших от агрессии Армении объектов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с восстановлением объектов на территории Азербайджана, поврежденных в результате агрессии вооруженных сил Республики Армения с 27 сентября 2020 года, и проведением ремонтно-строительных работ.

Согласно документу, в этих целях Государственному комитету по архитектуре и градостроительству выделяется 30 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в распоряжении.