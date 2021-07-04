Роухани извинился перед иранцами

Президент Ирана Хасан Роухани извинился перед согражданами за перебои в энергоснабжении населенных пунктов. Об этом сообщает Anadolu.

Согласно сообщению, выступая в режиме видеоконференции на открытии объектов в различных регионах страны, Роухани признал, что в последние 2-3 недели не удается обеспечить бесперебойную подачу электричества населению страны.

«Перебои связаны с техническими проблемами. Не хочу вдаваться в детали проблемы, однако хочу отметить, что решение о перебоях в подаче электричества стало вынужденной мерой, направленной на защиту энергосистемы Ирана», - сказал президент.

Роухани принес извинения жителям страны, которые столкнулись с этой проблемой, заметив, что АЭС «Бушер» также несколько раз останавливала свою работу.