Минобороны Армении и Азербайджана заявили о перестрелке. А есть ли жертвы?

В ответ на информацию, распространяемую армянской стороной в связи с инцидентом на азербайджано-армянской государственной границе, в Министерстве обороны Азербайджана заявили haqqin.az, что подразделения азербайджанской армии огонь не открывали. Среди личного состава ВС Азербайджана раненых нет.

«Если у вооруженных сил Армении есть какие-либо потери или раненые, это может быть только в результате инцидента между их подразделениями», - заявили в Минобороны Азербайджана.

Отметим, ранее представитель пресс-службы Генштаба ВС Армении полковник Самвел Асатрян заявил о том, что между армянскими и азербайджанскими военными недалеко от села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении произошла перестрелка.

«У армянской стороны один военнослужащий получил легкое ранение. По нашим данным, у азербайджанской стороны – двое раненых военнослужащих», - сказал Асатрян.